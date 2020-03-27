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27 марта 2020, пятница, 09:17 1394
Силовые структуры 2020-03-27T09:18:06+02:00
Українські Новини
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие

На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС. Фото: Facebook 54-й ОМБР

Боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 26 марта, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела вблизи Павлополя, Талаковки, Авдеевки и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Луганского.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

Потерь среди военных ООС не было.

С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики применили запрещенное оружие. Ранены два бойца ВСУ.

Ранее боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

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