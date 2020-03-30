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30 марта 2020, понедельник, 11:54 383
Силовые структуры 2020-03-30T11:54:06+03:00
Українські Новини
Во время обстрела зоне ООС были ранены двое украинских военных, — штаб ООС

Во время обстрела зоне ООС были ранены двое украинских военных, — штаб ООС

Кира Молчанова
Обстрел, ООС, Ситуация в зоне ООС
ООС. СОлдат. Военный. Фото: Facebook/ООС
ООС. СОлдат. Военный. Фото: Facebook/ООС

После того, как вчера в зоне ООС вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня, сегодня, 30 марта, двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українськi Новини.

"Так, по украинским защитникам вблизи населенного пункта Шумы российские оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", — сказано в нем.

Отмечается, что раненых эвакуационной техникой доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

При этом отмечается, что военнослужащие Вооруженных сил дали противнику достойный отпор, потери боевиков уточняются.

Как сообщали Українськi Новини, боевики обстреляли автомобиль ВСУ с продуктами питания. Двое военных ранены.

Тем временем Наев снова стал командующим ООС.

 

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