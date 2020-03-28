Наев снова стал командующим ООС

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Операции Объединенных сил (ООС) заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Наева, уже занимал эту должность, вместо Владимира Кравченко.

Об этом говорится в указе №127 от 27 марта, передают Українськi Новини.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в нем.

Наеву 49 лет, он военный, генерал-лейтенант, в ВСУ с 1993 года.

В 2014 году Наев принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования "Восток".

Также с марта 2018 по май 2019 уже занимал должность командующего ООС после переформатирования антитеррористической операции.

Как сообщали Українськi Новини, Сергей Наев ранее заявлял, что украинская армия не отличается от армий стран Организации североатлантического договора (НАТО). В 2018 Наев заявлял, что Объединенные силы намерены жестко отвечать на обстрелы боевиков всеми доступными способами.