подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
28 марта 2020, суббота, 14:08 1889
Силовые структуры 2020-03-28T14:16:10+02:00
Українські Новини
Наев снова стал командующим ООС

Наев снова стал командующим ООС

Ярина Вацяк
Кадровые изменения, война на Донбассе, ООС, Владимир Зеленский, Сергей Наев, командующий ООС
Наев. Фото: УП
Наев. Фото: УП

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Операции Объединенных сил (ООС) заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Сергея Наева, уже занимал эту должность, вместо Владимира Кравченко.

Об этом говорится в указе №127 от 27 марта, передают Українськi Новини.

"Назначить Наева Сергея Ивановича командующим объединенных сил Вооруженных Сил Украины", - говорится в нем.

Наеву 49 лет, он военный, генерал-лейтенант, в ВСУ с 1993 года.

В 2014 году Наев принимал участие в боях за Донецкий аэропорт.

С 2015 по 2017 годы был командующим оперативного командования "Восток".

Также с марта 2018 по май 2019 уже занимал должность командующего ООС после переформатирования антитеррористической операции.

Как сообщали Українськi Новини, Сергей Наев ранее заявлял, что украинская армия не отличается от армий стран Организации североатлантического договора (НАТО). В 2018 Наев заявлял, что Объединенные силы намерены жестко отвечать на обстрелы боевиков всеми доступными способами. 

Больше новостей о: Кадровые изменения война на Донбассе ООС Владимир Зеленский Сергей Наев командующий ООС

Зеленский может остановить незаконное строительств...
Зеленский провел кадровые перестановки в руководст...
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенн...
145 украинских военных пребывают в изоляции из-за ...
В Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, инфицированы 311 человек
В Киеве уже 74 больных коронавирусом. За сутки зафиксировали 19 новых случаев
Новости
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Зеленский провел кадровые перестановки в руководстве ВСУ 13:53
МВФ и ВБ разрешили группе стран остановить возврат кредитов. Но не сказали кому именно 13:42
Зеленский может остановить незаконное строительство ЖК “Подол Град Винтаж”, - Могильный 13:21
больше новостей
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
На Донбассе боевики продолжают применять запрещенное оружие 09:17
"Коронавирусную" тысячу пенсионеры получат в апреле: как вырастут пенсии в Украине весной 05:40 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
Сегодня Украина закрывает границы на въезд и выезд из-за коронавируса 06:00
больше новостей
Предприятие Бахматюка приобрело лабораторное оборудование для больницы в Гадяче 15:38
Порошенко снова пришел в Раду, хотя должен сидеть в самоизоляции после возвращения из Испании 16:43
"Социальная помощь" от НБУ: мошенники придумали новую схему 09:20
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Владимир Зеленский. Скриншот видео ОПУ
У нас не "совок", - Зеленский поручил отменить VIP-палаты для чиновников 19:03
больше новостей
Ночью часы нужно перевести: как перейти на летнее время
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok