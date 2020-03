В США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвиняют в терроризме

Так, сообщается, что мужчина по имени Коди Пфистер снял для Snapchat видео, на котором облизывает полки с товарами. Ролик стал вирусным, а через несколько дней люди, которые находятся в центре пандемии, обратили на данное видео внимание и обратились в местную полицию.

Мужчина был арестован и прокуратура округа Уоррен штата Миссури выдвинула против него обвинения в терроризме второй степени.

"Обвиняемый сознательно и намеренно нивелировал угрозу для жизни людей и спровоцировал закрытие заведения торговли, эвакуацию, карантин и т.д.", - говорится в судебных документах.

Адвокат обвиняемого акцентирует внимание на том, что видео было снято 10 марта (опубликовано 11 марта), за день до того, как ВОЗ объявила о пандемии СOVID-19.

"Поступок подзащитного, который сегодня выглядит, как поведение незрелого и бессознательного человека был осуществлен в других обстоятельствах. После 10 марта поступок получил новую негативную оценку и превратился в преступление", - заявила защита обвиняемого.

Cody Lee Pfister was arrested and charged with making a terrorist threat for licking items at a Walmart.



Was it worth it? 🤦‍♂️#CongratulationsYouPlayedYourself#EbrointheMorning



pic.twitter.com/xItR6nO5jA