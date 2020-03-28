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  • В США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвиняют в терроризме
28 марта 2020, суббота, 23:33 39
Америка 2020-03-28T23:42:19+02:00
Українські Новини
В США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвиняют в терроризме

В США мужчина заявил, что не боится коронавируса и облизал товары в магазине. Его обвиняют в терроризме

Анна Рудык
Курьезы, Коронавирус, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса

В штате Миссури (США) задержали 26-летнего мужчину, который специально облизывал товары на полке магазина, чтобы показать, что не боится коронавируса. Теперь ему грозит суд по обвинению в терроризме. Об этом сообщает местное издание Stltoday.

Так, сообщается, что мужчина по имени Коди Пфистер снял для Snapchat видео, на котором облизывает полки с товарами. Ролик стал вирусным, а через несколько дней люди, которые находятся в центре пандемии, обратили на данное видео внимание и обратились в местную полицию.

Мужчина был арестован и прокуратура округа Уоррен штата Миссури выдвинула против него обвинения в терроризме второй степени.

"Обвиняемый сознательно и намеренно нивелировал угрозу для жизни людей и спровоцировал закрытие заведения торговли, эвакуацию, карантин и т.д.", - говорится в судебных документах.

Адвокат обвиняемого акцентирует внимание на том, что видео было снято 10 марта (опубликовано 11 марта), за день до того, как ВОЗ объявила о пандемии СOVID-19.

"Поступок подзащитного, который сегодня выглядит, как поведение незрелого и бессознательного человека был осуществлен в других обстоятельствах. После 10 марта поступок получил новую негативную оценку и превратился в преступление", - заявила защита обвиняемого.

Как сообщали Українські Новини, США "обогнали" Китай по заболеваемости коронавирусом за сутки 27 марта.

Также испанские врачи рассказывают о катастрофическим положении с коронавирусом в стране.

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