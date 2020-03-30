Біля лікарень МОЗ створює пункти сортування хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я створює пункти скринінгової медичної сортування хворих коронавірусом біля лікарень першої хвилі госпіталізації і водночас не бачить сенсу у масовому тестуванні на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ, передають Українські Новини.

"В Україні з'явилися тимчасові пункти скринінгової медичної сортування хворих COVID-19. Такі пункти розгорнуті по всій Україні на території лікарень першої хвилі госпіталізації", - йдеться в ньому.

Наголошується, що всі пацієнти з респіраторними симптомами, які звертаються до закладу охорони здоров'я (самозвернення, спрямовані лікарем або транспортування бригадою екстреної медичної допомоги) мають пройти первинне скринінгове медичне розподілу ще до входу в приймальне відділення.

Зокрема, у відділення екстреної медичної допомоги.

Згідно з повідомленням, первинне скринінгове медичне сортування включає надягання медичної маски на пацієнта і його супровід, безконтактне вимірювання температури тіла, короткий збір анамнезу на виявлення респіраторних симптомів.

Наголошується, що це дозволить медичним працівникам розподіляти пацієнтів залежно від ступеня тяжкості і госпіталізовані в лікарню тільки хворих, що потребують цілодобового медичного спостереження.

Така схема сприятиме зниженню ризиків інфікування на території лікарні для інших пацієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ визначив 240 лікарень для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Крім того, МОЗ склав список операцій, дозволених в період карантину.