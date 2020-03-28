Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин, - СМИ

Министр здравоохранения Илья Емец, министр финансов Игорь Уманский и министр инфраструктуры Владислав Криклий могут в ближайшее время покинуть правительство. Об этом пишет Апостроф со ссылкой на свои источники.

Издание напомнило, что Илья Емец якобы должен написать заявление на увольнение по собственному желанию, при этом на его место уже якобы согласован экс-глава Одесской обладминистрации Максим Степанов. Ключевой вопрос к нему - "это слишком быстрые темпы возвращения теневых схем закупок лекарств, о которых говорили общественные активисты " . "Кроме того, ему также планировали вменить вялую невнятную работу по подготовке страны к пику эпидемии коронавируса", - отмечают журналисты.

Одной из версий причин будущей отставки Игоря Уманского может оказаться сокращение расходов на "большую стройку", которое запланировано в изменениях в бюджет на 2020 год. Кроме того, Уманский может поплатиться креслом за желание восстановить на дорожном строительстве старые схемы, пишет издание. В частности, по его данным, в 2014-2015 году именно Уманский, занимавший тогда пост первого замминистра финансов якобы вместе с первым замглавы "Укравтодора" Евгением Барахом организовал схему сбора определенной части выделяемых из бюджета денег на дорожное строительство.

От Минфина в ней, по данным источников, также был задействован Олег Мельник, который затем был "переведен" в "Укравтодор" директором департамента финансов. Мельника Уманский в марте 2020 года назначил своим заместителем. Сегодня дорожники утверждают, что уже начали получать намеки о необходимости снова уплачивать этот коррупционный "налог" за право работать в отрасли и получать деньги за уже сделанные работы.

Что касается министра инфраструктуры Криклия, среди претензий к нему - нежелание или неспособность побороть коррупцию в "Укртрансбезпеке", разрастание схем теневой аренды в морских портах, поборы с моряков, которые взымает Администрация морского и речного транспорта, отсутствие каких-либо существенных сдвигов в вопросе реформирования "Укрзализныци".

В последние несколько дней Криклий стал еще и фигурантом нескольких скандалов. Во-первых, журналисты обнаружили так называемый "теневой офис" министерства инфраструктуры на Рыльском переулке, из которого, как оказалось, происходит управление всеми теневыми потоками в отрасли. Руководит офисом, по данным СМИ, некто юрист Павел Шевченко, близкий соратник Криклия.

Во-вторых, народный депутат Александр Дубинский обнародовал повестку о вызове Криклия на допрос по скандальному делу о незаконной сертификации иномарок. Согласно фабуле дела, импортеры, будучи в возможном сговоре с сотрудниками Сервисных центров МВД (Криклий возглавлял Главный СЦ до назначения в министерство) организовали незаконную сертификацию и регистрацию нескольких тысяч мексиканских Volkswagen Golf после "дизельгейта" в США. Партнером в этой схеме у Криклия, по словам Дубинского, был все тот же Павел Шевченко.

По информации из окружения министра, избежать отставки он собирается благодаря близким связям с главой фракции "Слуга народа" в парламенте Давидом Арахамией.