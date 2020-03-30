Ще одна жертва COVID-19. Хворий на коронавірус у Чернівецькій області чоловік помер, — мер Каспрук

Після того, як в Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від COVID-19, мер Чернівців Олексій Каспрук повідомив, що в області помер хворий на коронавірус чоловік.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Внаслідок зараження коронавірусом в лікарні помер мешканець чернівецької області похилого віку. Приношу співчуття рідним і близьким", — написав він.

Каспрук також звернувся до громадян з проханням берегти своїх близьких і рідних.

"Ви не знаєте, що ви принесете батькам з вулиці... Поховають без вашої присутності, бо напевно в цей час будете в обсервації або, не дай бог, в лікарні", — додав він.

Як повідомляли Українські Новини, 29 березня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією в Україні збільшилася на 62 до 480, кількість померлих від захворювання — на 2 людини до 11.

До цього в Черноаицкой області хотіли ввести особливий режим в'їзду і виїзду і заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.