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24 февраля 2020, понедельник, 19:00 96
Экономика 2020-02-24T19:00:40+02:00
Українські Новини
В Раде предлагают установить налоги для физлиц в зависимости от месячного или совокупного годового дохода

В Раде предлагают установить налоги для физлиц в зависимости от месячного или совокупного годового дохода

Анна Рудык
Налоги, НДФЛ, Зарплаты в Украине, налог на доход
Налоги. Фото: imp.name
Налоги. Фото: imp.name

6 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту установить прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц в зависимости от месячного или совокупного годового уровня доходов.

Об этом говорится в законопроекте №3076 от 17 февраля, передают Українські Новини.

Предложенным законопроектом предлагается урегулировать следующие проблемные вопросы: освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором доходы физических лиц в форме процентов по депозитам; установить размер минимального необлагаемого дохода для физических лиц с небольшим и средним размером месячного дохода, равного размеру минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года, и что будет освобождаться от налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Также документом предлагается установить прогрессивную ставку налога на доходы физических лиц в зависимости от месячного или совокупного годового уровня доходов физических лиц в форме заработной платы, вознаграждений и других выплат в соответствии с условиями гражданско-правового договора, и доходов самозанятых лиц.

Этим законопроектом предлагается установить следующую шкалу налогообложения налогом на доходы физических лиц: размер месячного дохода до 5 минимальных зарплат включительно – 15%, от 5 до 15 минимальных зарплат включительно – 18%, от 15 до 50 минимальных зарплат – 21%, от 50 до 200 минимальных зарплат включительно – 24%, более 200 минималок – 27%.

Базой для применения ставки налога в первых двух случаях будет налогооблагаемый доход за вычетом суммы минимального необлагаемого дохода, если применяется; а во втором, третьем и четвертом варианте соответственно - сумма превышения налогооблагаемого дохода свыше 15, 50 и 200 размеров минимальной заработной платы (при этом право на вычет суммы минимального необлагаемого дохода отсутствует).

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