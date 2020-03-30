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30 березня 2020, понеділок, 14:00 39
Економіка 2020-03-30T14:02:26+03:00
Українські Новини
Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня

Гривня різко злетіла. Курс НБУ на 31 березня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар після вихідних обвалився, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 31 березня, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 30 березня, на 12,13 коп. до 28,2320 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 березня на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс купівлі знизився на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Також НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Тим часом Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік у зв'язку з карантином через коронавіруса. За підсумком 2020 року прогнозується падіння ВВП до 3,9% замість очікуваного зростання на 3,7%. Інфляція за підсумками року замість очікуваних 6,4% складе 8,7%, а рівень безробіття - 9,4%.

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