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30 березня 2020, понеділок, 13:52 32
Політика 2020-03-30T13:54:09+03:00
Українські Новини
Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Валерия Драгомирова
СНБО, звільнення, Сергій Сивохо, Олексій Данілов
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов звільнив свого радника Сергія Сивохо.

Про це Українським Новинам повідомив представник РНБО.

"Так, Сихово звільнили" , - сказав він.

Станом на 24 березня Сивохо не є радником Данилова на громадських засадах.

Також звільнено радника секретаря РНБО на громадських засадах Максима Ткаченка.

Як повідомляли Українські Новини, 19 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова звільнити його радника Сергія Сивохо.

12 березня члени "Національного корпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності і штовхнули Сергія Сивохо.

Партія "Національний корпус" (раніше - "Азов") просила Службу безпеки України розслідувати можливу держзраду Сивохо, який ініціював захід "Національна платформи примирення і єдності".

Раніше Сергій Сивохо для врегулювання війни на Донбасі розглядав церкву як "посередника".

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