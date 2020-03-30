Сивохо звільнили з посади радника секретаря РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов звільнив свого радника Сергія Сивохо.Про це Українським Новинам повідомив представник РНБО."Так, Сихово звільнили" , - сказав він.Станом на 24 березня Сивохо не є радником Данилова на громадських засадах.Також звільнено радника секретаря РНБО на громадських засадах Максима Ткаченка.Як повідомляли Українські Новини, 19 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" просили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова звільнити його радника Сергія Сивохо.12 березня члени "Національного корпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності і штовхнули Сергія Сивохо.Партія "Національний корпус" (раніше - "Азов") просила Службу безпеки України розслідувати можливу держзраду Сивохо, який ініціював захід "Національна платформи примирення і єдності".Раніше Сергій Сивохо для врегулювання війни на Донбасі розглядав церкву як "посередника".