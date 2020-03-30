САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами

В той час, як з'явилися "плівки Єрмака", на яких його брат обговорює з кандидатами, скільки коштують їхні посади, і як ділити прибуток, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) почала розслідувати можливий незаконний вплив брата керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Дениса Єрмака при призначенні осіб на державні посади.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом при призначенні осіб на посади в органи державної влади", - сказано в ньому.

Наголошується, що в САП надійшло звернення депутата Верховної Ради від партії "Слуга народу" Гео Лерос про можливе вчинення корупційних злочинів при призначенні конкретних осіб на посади голови обласної державної адміністрації та директора державного підприємства.

Крім того, у своєму зверненні депутат просив перевірити причетність керівництва Офісу Президента до вчинення зазначеного злочину.

30 березня відомості про можливе скоєння кримінального злочину були внесені в Єдині реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляли Українські Новини, нардеп від "Слуги народу" Лерос звинуватив брата глави Офісу Президента в "торгівлі" оержпосадами. У лютому Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.