МОЗ не бачить сенсу у масовому тестуванні на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я не бачить сенсу у масовому тестуванні на коронавірусну інфекцію за методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР), нову партію тестів для якої завезуть в Україну 30 березня.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Чому не тестуємо всіх на ПЛР-тестах? Тому що немає в цьому ніякого сенсу, оскільки є питання інкубаційного періоду і не завжди тестування буде епідеміологічно і економічно обґрунтованим. Єдине правильне рішення - це відправка всіх на обсервацію. У разі появи симптомів у хворого будуть відбирати зразки на дослідження, тестувати і після цього приймати певні клінічні рішення", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що на самоізоляцію будуть відправляти тих людей, у яких є можливість забезпечити такий режим в домашніх умовах.

Якщо самоізоляцію не можна забезпечити в домашніх умовах, то передбачена ізоляція в спеціалізованих установах-обсерваторах, які повинні бути створені обладміністраціями в кожній області.

Як повідомляли Українські Новини, держструктури закупили через Prozorro майже 15 тис. тестів на коронавірус.

Також Кличко заявляв, що у Києві 9 000 тестів на коронавірус і 380 ШВЛ.