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30 березня 2020, понеділок, 13:01 20
Суспільство 2020-03-30T15:00:04+03:00
Українські Новини
Температуру на в'їздах у Київ міряють поки вибірково, - Кличко

Температуру на в'їздах у Київ міряють поки вибірково, - Кличко

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Кличко Віталій, Температурний скринінг
Градусник.
Градусник.

У той час, як на коронавірус у столиці захворіли вже 102 людини, температуру на контрольно-пропускних пунктах в Києві міряють поки вибірково. Про це у своєму відеозверненні сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні в'їзди і виїзди в Київ не закриті, а контролюються. В'їзд у Київ легкового транспорту не обмежений. З 17 березня діють обмеження для в'їзду автобусів, міжміського та міжобласного сполучення. Всі обмеження, встановлені для Києва, синхронізуються також з рішенням Кабінету Міністрів", - сказав він.

Він зазначив, що блокпости на в'їздах до Києва працюють вже тиждень. На них чергує поліція і представники муніципальної варти.


Температуру на в'їздах у Київ міряють поки вибірково.

"Якщо буде більший стрибок випадків коронавірусу, будуть введені більш жорсткі обмеження, інакше цю заразу не перемогти", - сказав мер Києва.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні підтвердили 480 випадків коронавіруса COVID-19

.Раніше повідомлялося, що в Київ не будуть пускати з температурою - на в'їзді її всім будуть міряти.

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