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30 березня 2020, понеділок, 11:39 138
Суспільство 2020-03-30T14:45:04+03:00
Українські Новини
Брати зразки для тестування на коронавірус у пацієнтів будуть на місці, — МОЗ

Брати зразки для тестування на коронавірус у пацієнтів будуть на місці, — МОЗ

Кира Молчанова
Карантин, самоізоляція, коронавірус в Києві, карантин в Києві
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf
ПЛР тести на корорнавирус. Фото: facebook.com/pokrovambf

Зараз в Україні 480 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, а щоб тестувати пацієнтів прямо там, де вони знаходяться, в МОЗ створили 567 мобільних бригад для відбору зразків для тестування на коронавирусную інфекцію.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Мобільні бригади створені для того, щоб відбирати зразки для проведення тестування у вірусологічних лабораторіях. Зараз таких бригад створено вже 567. Це ті бригади, які будуть виїжджати на місця дислокації пацієнтів і будуть брати зразки і передавати їх в вірусологічні лабораторії", — розповів він.

Ляшко також закликав повідомляти на "гарячі лінії" МОЗ та обласних державних адміністрацій про випадки відмови у проведенні тестування на коронавірус.

Крім того, за словами заступника міністра, біля лікарень, які визначені для прийому хворих на коронавірус, були облаштовані намети для санітарного сортування пацієнтів.

"Ці розгорнуті намети з однією метою — у разі масового надходження хворих з коронавірусною інфекцією ми не повинні всіх запускати в стаціонарне відділення", — підкреслив Ляшко.

Він повідомив, що в наметах буде проводиться експрес-тестування пацієнтів, а безпосередньо в стаціонари будуть відправляти хворих на коронавирусну інфекцію.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів зобов'язав проходити самоізоляцію українців, які повернулися з країн, де зафіксовано розповсюдження коронавірусної інфекції.

Тим часом, поліція збільшила кількість патрулів, які перевіряють людей в самоізоляції.

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