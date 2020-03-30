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30 березня 2020, понеділок, 11:54 15
Силові структури 2020-03-30T15:00:10+03:00
Українські Новини
Під час обстрілу в зоні ООС були поранені двоє українських військових, — штаб ООС

Під час обстрілу в зоні ООС були поранені двоє українських військових, — штаб ООС

Кира Молчанова
ООС, Ситуація в зоні ООС, Поранені в зоні ООС, зведення ООС
ООС. Солдат. Військовий. Фото: Facebook/ОНС
ООС. Солдат. Військовий. Фото: Facebook/ОНС

Після того, як вчора в зоні ООС збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню, сьогодні, 30 березня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

"Так, по українським захисникам поблизу населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметах і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення", — сказано в ньому.

Наголошується, що поранених евакуаційною технікою доправили у військово-медичний заклад, де їм оперативно була надана належна медична допомога.

При цьому наголошується, що військовослужбовці Збройних сил дали гідну відсіч противнику, втрати бойовиків уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ з продуктами харчування. Двоє військових поранені.

Тим часом Наєв знову став командувачем ООС.

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