Готель в центрі Києва прийняв на обсервацію українців з-за кордону. Будівлю охороняє поліція

Поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частину українців, евакуйованих з-за кордону.

Про це Українським Новинам повідомив представник київської поліції.



"Готель під охороною, щоб ніхто не втік", - сказав він.



За його словами, в готелі на обсервації знаходяться українці, яких евакуювали з-за кордону, зокрема з Катару.



Обсервація у "Козацькому" безкоштовна. Наразі випадків втечі у "Козацькому" немає.



Як повідомляли Українські Новини, евакуйовані з Балі українці відмовляються покидати літак в аеропорту "Бориспіль".

Пасажирам наказали поїхати на примусову обсервацію в готель Козацький (це прямо на Майдані). Частина поїхала відразу. Але частина відмовилася і сидить у літаку.



Раніше українці, які прилетіли з В'єтнаму відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту.



Крім того, колишнє керівництво готелю "Козацький" підозрюють у відмиванні 12 млн гривень. Справу було відкрито 11 квітня по 2 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.