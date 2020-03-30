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30 березня 2020, понеділок, 12:11 48
Суспільство 2020-03-30T15:00:09+03:00
Українські Новини
Готель в центрі Києва прийняв на обсервацію українців з-за кордону. Будівлю охороняє поліція

Готель в центрі Києва прийняв на обсервацію українців з-за кордону. Будівлю охороняє поліція

Валерия Драгомирова
Майдан, Київ, Евакуація українців, обсервація
Готель
Готель "Козацький". Фото: Booking

Поліція взяла під охорону готель "Козацький" в Києві, куди помістили на обсервацію частину українців, евакуйованих з-за кордону.

Про це Українським Новинам повідомив представник київської поліції.

"Готель під охороною, щоб ніхто не втік", - сказав він.

За його словами, в готелі на обсервації знаходяться українці, яких евакуювали з-за кордону, зокрема з Катару.

Обсервація у "Козацькому" безкоштовна. Наразі випадків втечі у "Козацькому" немає.

Як повідомляли Українські Новини, евакуйовані з Балі українці відмовляються покидати літак в аеропорту "Бориспіль".

Пасажирам наказали поїхати на примусову обсервацію в готель Козацький (це прямо на Майдані). Частина поїхала відразу. Але частина відмовилася і сидить у літаку.

Раніше українці, які прилетіли з В'єтнаму відмовилися від обсервації і прорвалися з аеропорту.

Крім того, колишнє керівництво готелю "Козацький" підозрюють у відмиванні 12 млн гривень. Справу було відкрито 11 квітня по 2 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

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