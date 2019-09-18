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18 сентября 2019, среда, 18:25 161
Экономика 2019-09-18T19:00:02+03:00
Українські Новини
Экс-руководство отеля "Казацкий" подозревают в отмывании 12 млн гривен

Экс-руководство отеля "Казацкий" подозревают в отмывании 12 млн гривен

Отель
Отель "Казацкий". Фото: Booking

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Отель "Казацкий" Министерства обороны, что привело к нанесению убытка государству в размере более 12 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Дело было открыто 11 апреля по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования установлено, что в период с 20 августа 2015 по 1 апреля 2019, должностные лица отеля "Казацкий", действуя умышленно и незаконно, с целью получения неправомерной выгоды в виде денежных средств за предоставленные отелем услуги по проживанию в номерах, через сервисы интернет-бронирования на информационных ресурсах "hotelbeds", "booking", "expedia" и других, осуществляли размещения информации о возможности бронирования номеров отеля с внесением предоплаты (оплаты) за услуги по временному проживанию и отмечали расчетные счета для внесения денежных средств в безналичной форме, которые не принадлежали государственному предприятию.

Это нанесло существенный вред государственным интересам ориентировочно в размере 12 091 007 гривен.

В ходе проведения следственных (розыскных) действий установлено, что к преступлениям могут быть причастны: бывший директор отеля "Казацкий", бывший главный менеджер, бывший начальник службы продаж отеля и главный бухгалтер.

13 сентября Высший антикоррупционный суд разрешил НАБУ доступ к мобильным разговорам подозреваемых.

Как сообщали Українськi Новини, НБУ заплатил отелю Hilton почти 2 млн грн за проведение конференции. Также украинским гостиницам снова хотят присваивать звезды. Ранее ​в Украине было запланировано появление новой сети бюджетных отелей.

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