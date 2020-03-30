підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
30 березня 2020, понеділок, 11:20 13
Суспільство 2020-03-30T11:36:06+03:00
Українські Новини
Арктичний холод поверне зимові морози: синоптики попередили про різку зміну погоди

Арктичний холод поверне зимові морози: синоптики попередили про різку зміну погоди

Анна Рудык
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

На початку квітня в Україні знову очікується різке погіршення погоди. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що погіршення погоди розпочнеться 31 березня.

"За даними Укргідрометцентру, з 31 березня по 2 квітня, у зв'язку із вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури", - йдеться в повідомленні.

Середня температура повітря в цих регіонах вночі становитиме -6...0 градусів, а вдень +1...+6. Хоча в центральних областях температура вночі може досягати +3 градусів.

У той же час в Карпатах 31 березня помірний сніг, а в решту часу без опадів, на дорогах ожеледиця першого рівня небезпеки. Температура вночі -4...-9, вдень 0...-5 градусів морозу.

Як повідомляли Українські Новини, крижаний атмосферний фронт і антициклон Keywan зіпсують погоду: в Україну повертається зима.

Також синоптик прогнозує нові аномалії влітку-2020.

Раніше синоптики зробили аномальний прогноз на всю весну-2020 з морозами у квітні і рекордною спекою в травні.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах

Травневе тепло потішить українців, але нічні замор...
Увірвався арктичний холод і вітри: оголошено перши...
Після істотних морозів в Україну увірветься веснян...
Від нуля градусів вночі до +17 вдень: прогноз пого...
Падіння ВВП та зростання інфляції: Кабмін погіршив прогноз макропоказників
Сьогодні Рада проведе позачергове засідання: порядок денний
Новини
МОЗ заявив, що сьогодні в Україну привезуть ще 100 тис. тестів на коронавірус 11:45
Українцям спростили нарахування допомоги по безробіттю 11:40
Арктичний холод поверне зимові морози: синоптики попередили про різку зміну погоди 11:20
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
В Україні зобов'язали проходити самоізоляцію всім громадянам, які повернулися з "коронавірусних" країн 11:12
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Новим міністром охорони здоров'я стане ексглава Одеської області Максим Степанов – що про нього відомо? 14:38
Українських військових доведеться задіяти для протидії COVID-19 вже найближчими тижнями, – Смешко 17:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення 10:43 Інфографіка
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня 08:25 Інфографіка
Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень 14:56
У Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності 17:55
більше новин
Коронавірусом заразилися понад 700 тис. осіб. Дані на 30 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok