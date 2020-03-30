Арктичний холод поверне зимові морози: синоптики попередили про різку зміну погоди

На початку квітня в Україні знову очікується різке погіршення погоди. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що погіршення погоди розпочнеться 31 березня.

"За даними Укргідрометцентру, з 31 березня по 2 квітня, у зв'язку із вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури", - йдеться в повідомленні.

Середня температура повітря в цих регіонах вночі становитиме -6...0 градусів, а вдень +1...+6. Хоча в центральних областях температура вночі може досягати +3 градусів.

У той же час в Карпатах 31 березня помірний сніг, а в решту часу без опадів, на дорогах ожеледиця першого рівня небезпеки. Температура вночі -4...-9, вдень 0...-5 градусів морозу.

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