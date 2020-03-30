Міністром охорони здоров'я замість Ємця хочуть призначити Степанова: що про нього відомо

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді звільнити міністра охорони здоров'я Іллю Ємця і призначити замість нього Максима Степанова.

Про це йдеться у проектах постанови парламенту №3283 та №3284, передають Українські Новини.

З січня 2017 року по квітень 2019 року Степанов обіймав посаду голови Одеської обласної державної адміністрації.

З 2011 року Степанов працював директором державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

У 2008-2010 роках він був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Миколи Сердюка.

У 2003-2004 роках був першим заступником голови управління Державної податкової адміністрації в Києві, в 2004-2008 - головою ради директорів ТОВ "Республіканський правовий союз", у 2010-2011 - директором держпідприємства "Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

Степанов закінчив Донецький національний медичний університет і Київський національний економічний університет.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на пленарному засіданні у понеділок розгляне проект змін до державного бюджету на 2020 рік і звільнення міністра фінансів Ігоря Уманського та міністра охорони здоров'я Іллі Ємця.

4 березня Рада призначила міністрів охорони здоров'я Іллю Ємця, який подав у відставку в розпал коронавіруса.

Раніше Ілля Ємець заявив, що найважче для України — ще попереду.