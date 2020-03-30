Посадовий оклад Авакова в лютому зріс більш ніж в три рази

Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Посадовий оклад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який задекларував більше мільйона гривень зарплати в МВС за минулий рік, у лютому (з 22 лютого) збільшився з 16 тис. до 53,7 тис. гривень, його заробітна плата за лютий становила 61 тис. гривень, його заступників - від 52 тис. до 62 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 99 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ на запит Українських Новин.

Зарплата, нарахована Авакову в лютому, становить 60 677 гривень, у тому числі посадовий оклад - 23 815 гривень, надбавка за вислугу років - 3 744 гривні, надбавка за інтенсивність праці - 10 400 гривень, надбавка за роботу з документами, що становлять державну таємницю, - 4 763 гривні, надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 4 673 гривні, відпускні - 2 374 гривні, витрати на відрядження - 13 372 гривні.

Матеріальна допомога у грудні йому не нараховувалась.

Фактична сума, отримана Аваковим після утримання податків і зборів, становить 49 001 гривню.

Зарплата першого заступника міністра Сергія Ярового становить 61 914 гривень, заступників Тетяни Ковальчук - 52 125 гривень, Катерини Павличенко - 55 367 гривень, Сергія Гончарова - 59 398 гривень, Антона Геращенка - 52 926 гривень, Олександра Гогилашвили - 51 817 гривень, держсекретаря Олексія Тахтая - 98 856 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня 2020 року Верховна Рада перепризначила Арсена Авакова міністром внутрішніх справ.

Також Аваков, який раніше прогнозував жорсткі заходи обмежень за коронавіруса, заявив, що всі ті, хто кажуть, що він готує державний переворот, щоб стати президентом — ідіоти.

Раніше Аваков показав мальовничі фото з зимового відпочинку в Італії.