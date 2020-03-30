Коронавірусом заразилися понад 700 тис. осіб. Дані на 30 березня

За добу по всьому світу зафіксовано 57 511 нових випадків захворювання на коронавірус, яким в Україні заразилися вже 475 осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Так, згідно з даними, кількість заражених коронавірусом досягла 722 435 осіб. Жертвами інфекції стали 33 997 осіб (3 175 за останню добу). Вилікувались від коронавірусу 151 991 особа.

На першому місці за захворюваністю на коронавірус знаходяться США. Тут інфіковані 142 356 осіб (19 690 за добу). Кількість летальних випадків в США складає 2 506 (321 за добу), одужали - 4 856.

На другому місці знаходиться Італія з 97 689 випадками коронавірусу (5 217 за добу). Загинули 10 779 осіб (756 за добу), одужали - 13 030. Італія залишається країною, в якій найвища смертність від коронавірусу у світі.

Китай, який став першим епіцентром епідемії коронавірусу, знаходиться на третьому місці за захворюваністю - 82 149 випадків, 3 308 летальних.

Країни, які входять в першу десятку за захворюваністю на коронавірус: Іспанія - 80 110 випадків, 6 803 летальних; Німеччина - 62 435 випадків, 541 летальний; Франція - 40 723, 2 611 летальних; Іран - 38 309 випадків, 2 640 летальних, Великобританія - 19 874 випадку, 1 231 летальний; Швейцарія - 14 829 випадків, 300 летальних; Нідерланди - 10 930, 772 летальних.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

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