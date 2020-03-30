підписатися на розсилку
27.35 28.05
30 30.9
˟
30 березня 2020, понеділок, 08:48 134 Карта
Медицина 2020-04-01T04:00:37+03:00
Українські Новини
Коронавірусом заразилися понад 700 тис. осіб. Дані на 30 березня

Коронавірусом заразилися понад 700 тис. осіб. Дані на 30 березня

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Китаї, коронавірус в Європі, коронавірус в Італії
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За добу по всьому світу зафіксовано 57 511 нових випадків захворювання на коронавірус, яким в Україні заразилися вже 475 осіб. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Так, згідно з даними, кількість заражених коронавірусом досягла 722 435 осіб. Жертвами інфекції стали 33 997 осіб (3 175 за останню добу). Вилікувались від коронавірусу 151 991 особа.

На першому місці за захворюваністю на коронавірус знаходяться США. Тут інфіковані 142 356 осіб (19 690 за добу). Кількість летальних випадків в США складає 2 506 (321 за добу), одужали - 4 856.

На другому місці знаходиться Італія з 97 689 випадками коронавірусу (5 217 за добу). Загинули 10 779 осіб (756 за добу), одужали - 13 030. Італія залишається країною, в якій найвища смертність від коронавірусу у світі.

Китай, який став першим епіцентром епідемії коронавірусу, знаходиться на третьому місці за захворюваністю - 82 149 випадків, 3 308 летальних.

Країни, які входять в першу десятку за захворюваністю на коронавірус: Іспанія - 80 110 випадків, 6 803 летальних; Німеччина - 62 435 випадків, 541 летальний; Франція - 40 723, 2 611 летальних; Іран - 38 309 випадків, 2 640 летальних, Великобританія - 19 874 випадку, 1 231 летальний; Швейцарія - 14 829 випадків, 300 летальних; Нідерланди - 10 930, 772 летальних.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Також медики показали, як змінюються легені хворого на коронавірус.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Китаї коронавірус в Європі коронавірус в Італії

Рекорд компанії "Нова пошта": за 4 дні вона безопл...
Першою людиною з коронавірусом в Ухані стала жінка...
Четверта смерть українки за кордоном сталась в Іта...
Міністр не поїхав на зустріч "групи друзів України...
Поліція склала 60 адмінпротоколів на втікачів з обсервації в готелі "Козацький" в Києві
В Україні за добу 120 нових випадків коронавірусу. Всього 669 заражених
Новини
Літні та хворі на цукровий діабет. У МОЗ розповіли, хто найчастіше вмирає від коронавірусу 11:47
"Нафтогаз" звільнив директора газового бізнесу Фаворова 11:46
Ціни на бензин і дизпаливо мають далі знижуватися, - АМКУ 11:23
Сьогодні Кабмін проведе засідання 11:22
У Ситника незаконно збирали компромат для дискредитації САП і ГПУ, - ЗМІ 11:11
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
більше новин
Україна почне повертатися до нормального життя не раніше 15 травня, - Аваков
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok