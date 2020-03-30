Сьогодні Рада проведе позачергове засідання: порядок денний

На офіційному сайті Верховної Ради України з'явився порядок денний позачергового засідання парламенту, яка в понеділок, 30 березня збереться для розгляду питань по боротьбі з коронавірусом COVID-2019 і кадрових змін у складі Кабінету Міністрів.

Серед питань, які розгляне український парламент під час позачергового засідання:

- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19);

- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби;

- Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення;

- Проект Закону про внесення зміни до розділу XI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину;

- Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про комітети Верховної Ради України";

- Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні";

- Про звільнення Уманського І.І. з посади Міністра фінансів України;

- Про звільнення Ємця І.М. з посади Міністра охорони здоров’я України;

- Про призначення Степанова М.В. Міністром охорони здоров’я України;

- Про призначення Марченка С.М. Міністром фінансів України;

- Про призначення Буславець О.А. Міністром енергетики та захисту довкілля України;

- Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";

- Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Не планується розглядати на цьому засіданні законопроект про ринок землі, на якому наполягає МВФ.

Позачергове засідання Верховної Ради проведуть о 14:00.

Як повідомляли Українські Новини, за словами Геращенко, міністр фінансів Ігор Уманський і міністр охорони здоров'я Ілля Ємець подав у відставку.Раніше планувалося, що Рада проведе позачергове засідання у внутрішньому дворі парламенту. Але, за словами Разумкова, засідання відбудеться в залі пленарних засідань, воно буде недовгим, а депутатам будуть роздавати медичні маски, окуляри і рукавички.