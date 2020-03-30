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30 березня 2020, понеділок, 08:25 5
Суспільство 2020-03-30T08:26:30+03:00
Українські Новини
Метро через коронавірус можна було не закривати, - вірусолог

Метро через коронавірус можна було не закривати, - вірусолог

Валерия Драгомирова
Метрополітен, коронавірус в Україні, вірусолог
Метро. Фото: pexals
Метро. Фото: pexals

В Україні у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу не працює метро з 17 березня. На думку вірусолога, закриття метрополітену можна було уникнути. Про це в інтерв'ю НВ розповіла вірусолог з Інституту мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАН Надія Жолобак.

На думку вірусолога, вжиті заходи в Україні перевищують ступінь необхідності. З одного боку вони надто жорсткі, а з іншого — не відповідають завданням.

"Поясню на прикладі Києва: повністю закривши метро, пасажиропотік перейшов на маршрутні таксі. Я не вважаю, що їздити в "маршрутках" краще, ніж їздити в метро. Встановивши на станціях метро ультрафіолетові лампи, які висвітлювали б прохід зверху, це мало б стерилізуючий ефект. Тоді можна було б не закривати метрополітен. Ми ж розуміємо, що це дуже дорога процедура, фантастичні збитки для всіх. А заради чого? Навіщо рубати брудну руку, якщо її можна просто вимити?", - сказала вірусолог.


Як повідомляли Українські Новини, у Києві закрили весь громадський транспорт для простих пасажирів, за винятком працівників критично важливих сфер.

Крім того, схема руху громадського транспорту у Києві.

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