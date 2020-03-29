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  • Міністр фінансів і охорони здоров'я в розпал коронавірусу подали у відставку, - Геращенко
29 березня 2020, неділя, 22:02 55
Політика 2020-03-29T22:03:20+03:00
Українські Новини
Міністр фінансів і охорони здоров'я в розпал коронавірусу подали у відставку, - Геращенко

Міністр фінансів і охорони здоров'я в розпал коронавірусу подали у відставку, - Геращенко

Валерия Драгомирова
Ірина Геращенко, Відставка, Ігор Уманський, Ілля Ємець
Ілля Ємець. Фото: Моз
Ілля Ємець. Фото: Моз

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявляє, що міністр фінансів Ігор Уманський, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець подали у відставку в той час, як в Україні вже 418 осіб захворіли на коронавірус.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook , передають Українські Новини.

"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров'я та вже подали у відставку - у розпал коронавірусу", - написала вона.

Геращенко зазначила, що зараз на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.

"Всі вони ... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних у Зеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів", - пише вона.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін.

Раніше Ілля Ємець заявив, що найважче для України — ще попереду.

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