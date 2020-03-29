Міністр фінансів і охорони здоров'я в розпал коронавірусу подали у відставку, - Геращенко

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявляє, що міністр фінансів Ігор Уманський, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець подали у відставку в той час, як в Україні вже 418 осіб захворіли на коронавірус.

Про це вона повідомила в соціальній мережі Facebook , передають Українські Новини.



"Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров'я та вже подали у відставку - у розпал коронавірусу", - написала вона.



Геращенко зазначила, що зараз на нараді керівництва Верховної Ради відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра енергетики Ольгою Богуславець, охорони здоров'я Максимом Степановим і фінансів Сергієм Марченком.



"Всі вони ... колись працювали в команді Порошенка на різних посадах. Тобто, лава запасних у Зеленського настільки мала, що там навіть немає вже на кого міняти провальних міністрів", - пише вона.



Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ писали, що Криклій, Уманський і Ємець найближчим часом можуть залишити Кабмін.



Раніше Ілля Ємець заявив, що найважче для України — ще попереду.