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29 березня 2020, неділя, 21:02 21
Президент 2020-03-29T21:45:01+03:00
Українські Новини
Україну чекає загроза дефолту, якщо Рада не прийме земельну реформу і закон про банки, - Зеленський

Україну чекає загроза дефолту, якщо Рада не прийме земельну реформу і закон про банки, - Зеленський

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Відеозвернення, коронавірус в Україні

У той час, як МВФ і ВБ дозволили групі країн зупинити повернення кредитів, президент Володимир Зеленський заявляє, що в разі не прийняття Верховною Радою на позачерговому засіданні 30 березня законів про земельну реформу та закону про банки Україну чекає економічний занепад і загроза дефолту.

Про це він сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

Зеленський зазначив, що через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі і має два шляхи.

Перший - ухвалення двох життєво важливих законів – про земельну реформу і про банки, після чого Україна отримає підтримку від міжнародних фінансових партнерів у розмірі не менше 10 млрд доларів, що потрібно для стабілізації економіки і подолання кризи.

"Другий шлях - провал цих законів. Після - занепад економіки і навіть загроза дефолту", - сказав він.

Зеленський зазначив, що останні тижні Офіс президента і Кабінет Міністрів робили все, що від них залежало, і домовилися про фінансову підтримку для України. Тепер відповідальність лежить на депутатах.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повідомив, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування України за новою програмою до 8 млрд доларів, разом з фінансуванням від Світового банку і Європейського банку реконструкції і розвитку Україна може отримати мінімум 10 млрд доларів.

Умовою отримання коштів від МВФ є прийняття земельної реформи та законопроєкту про банки, так званого, "антиколомойского" законопроєкту про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам. Після виконання всіх умов протягом 15 днів від МВФ може надійти перший транш у розмірі 1,75-2 млрд доларів.

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