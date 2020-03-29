Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину

У той час, як 28 березня Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через продовження карантину, Київська обласна державна адміністрація ввела додаткові обмежувальні заходи при в'їзді та виїзді з населених населених пунктів Козин і Лісники Київської області для запобігання поширення коронавирусной інфекції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київобладміністрації, передають Українські Новини.

"З сьогоднішнього дня, 29 березня і до 24 квітня 2020, з метою недопущення подальшого розповсюдження коронавирусной хвороби і запобігання епідемічних ускладнень серед населення, введені додаткові обмежувальні заходи на території смт Козин Обухівського р-на с. і Лісники Києво-Святошинського р-на", - сказано в ньому.

Дане рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з-за великої кількості хворих в Козині і Лісниках.

Наголошується, що поліція спільно з Національною гвардією, Державною службою з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, місцевими органами самоврядування та виконавчою владою терміново визначає кількість, місця розташування і створюють цілодобові контрольно-пропускні пункти на в'їзді і виїзді з цих населених пунктів.

В'їзд і виїзд з населених пунктів приватним автотранспортом, а також легковими автомобілями, які здійснюють перевезення пасажирів може бути здійснено тільки через контрольно-пропускні пункти.

Зазначено, що хворі з лабораторно підтвердженим захворюванням COVID-19 та контактні особи не зможуть виїхати із зазначених територій.

В'їхати в вищевказані населені пункти не зможуть жителі інших населених пунктів, що мають ознаки гострих респіраторних захворювань.

Працівників, які залучаються для роботи на КПП, забезпечують засобами термометрії, засобами індивідуального захисту, харчуванням, наметами і тому подібне.

Всім водіям і пасажирам, які будуть перетинати КПП в обох напрямках, обов'язково будуть вимірювати температуру.

Як повідомляли Українські Новини, за даними Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я на ранок 29 березня в Київській області офіційно підтверджено 45 випадків захворювання на коронавірус.

З них на стаціонарному лікуванні находитсяч 18 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) 27.

Встановлено медичне спостереження за 436 контактними особами.

Також під час церковної служби на Закарпатті коронавірусом заразилися майже 20 чоловік.