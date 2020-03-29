подписаться на рассылку
27.8 28.5
30.45 31.75
˟
29 марта 2020, воскресенье, 17:40 2948
Общество 2020-03-29T17:43:01+03:00
Українські Новини
Во время церковной службы на Закарпатье коронавирусом заразились почти 20 человек

Во время церковной службы на Закарпатье коронавирусом заразились почти 20 человек

Таня Войтюк
Закарпатье, Закарпатская область, Коронавирус, коронавирус в Украине
Больница. Фото: Информатор
Больница. Фото: Информатор

В то время как в Украине 109 новых случаев коронавируса, а всего 418 зараженных, в Закарпатской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

По его словам, люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - говорится в сообщении.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Министерства здравоохранения.

Во время церковной службы заразилось 20 человекВо время церковной службы заразилось 20 человек

Как сообщали Українські Новини, 23 марта на Закарпатье у местной жительницы зафиксирован первый случай заражения Covid-19.

Известно, что заболела 68-летняя женщина из района Подгоряны. Её муж вернулся из Италии 20 марта. Муж находился на самоизоляции, а женщина 21 и 22 марта посещала церковь.

В Украине не осталось ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев коронавируса. Киев и Тернополь лидируют.

Больше новостей о: Закарпатье Закарпатская область Коронавирус коронавирус в Украине

Новый случай заражения. У жительницы Мукачево подт...
Британский почтальон доставляет посылки в костюмах...
На Закарпатье выписали всех, у кого подозревали ко...
Киев и Тернопольщина лидируют: где в Украине очаги...
Появился текст изменений в бюджет, которые сегодня рассмотрит Кабмин
Расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование в бюджете не урежут, - Шмыгаль
Новости
Ватрас из "Слуги народа" заразился коронавирусом, - депутат Кравчук 18:37
Легкие c коронавирусом. Скриншот: YouTube/Aalap Herur-Raman
Медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом 18:07
Во время церковной службы на Закарпатье коронавирусом заразились почти 20 человек 17:40
Судебная администрация просит Раду и Кабмин не допустить критической ситуации с финансированием судов 17:24
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента
Нардеп от "Слуги народа" обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями 16:56
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
Бойко рассказал, как правительство снизило зарплату инфекционистам в зоне эпидемии 14:35
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа 15:17
Наев снова стал командующим ООС 14:08
больше новостей
Аптечка. Фото: pixabay.com
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке на случай коронавируса 14:55 Инфографика
Наев снова стал командующим ООС 14:08
Что брать с собой в больницу: список необходимых вещей и лекарств 06:30
Украинских военных придется задействовать для противодействия COVID-19 уже в ближайшие недели, - Смешко 17:20
"Новая почта" вводит бесконтактную доставку 05:55
больше новостей
В Украине 109 новых случаев коронавируса, всего 418 зараженных. Карта распространения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok