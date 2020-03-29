Во время церковной службы на Закарпатье коронавирусом заразились почти 20 человек

Об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко в Facebook.

По его словам, люди, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с инфицированной во время посещения церкви.

"Закарпатский лабораторный центр в Ужгороде получил предварительные результаты анализов, проведенных методом ПЦР, контактных лиц жительницы Закарпатья, у которой подтвердили COVID-19. Среди 51 установленного контактного лица, у 19, которые контактировали с женщиной во время посещения церкви, выявлены положительные результаты. Это свидетельствует о возможном массовом инфицировании лиц в условиях несоблюдения карантина", - говорится в сообщении.

С 23 марта все контактные лица женщины находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей.

Для подтверждения анализов биоматериалы отправят в Киев в референс лабораторию Министерства здравоохранения.

Во время церковной службы заразилось 20 человек

Как сообщали Українські Новини, 23 марта на Закарпатье у местной жительницы зафиксирован первый случай заражения Covid-19.

Известно, что заболела 68-летняя женщина из района Подгоряны. Её муж вернулся из Италии 20 марта. Муж находился на самоизоляции, а женщина 21 и 22 марта посещала церковь.

В Украине не осталось ни одной области, где не было бы зарегистрировано случаев коронавируса. Киев и Тернополь лидируют.