Ватрас зі "Слуги народу" заразився коронавірусом, - депутат Кравчук

Крім того, що в Україні 109 нових випадків коронавіруса і всього 418 заражених, у депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавірус У депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса виявлено коронавірус. Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції "Слуги народу" Володимир Ватрас", - написала вона. Кравчук зазначила, що Ватрас на даний момент знаходиться в Хмельницькому в інфекційній лікарні. Також вона написала, що на засіданні фракції "Слуги народу" 27 березня його не було, і з часу проведення позачергового засідання 17 березня він перебував на самоізоляції будинку. Як повідомляли "Українські Новини", у депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавиру. Також у нардепа Руслана Горбенко підтвердили коронавірус. До цього Covid-19 діагностували у народного депутата Сергія Шахова.