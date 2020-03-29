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29 березня 2020, неділя, 18:37 15
Верховна Рада і партії 2020-03-29T18:46:38+03:00
Українські Новини
Ватрас зі "Слуги народу" заразився коронавірусом, - депутат Кравчук

Ватрас зі "Слуги народу" заразився коронавірусом, - депутат Кравчук

Таня Войтюк
Слуга народу, Коронавірус, коронавірус в Раді, коронавірус у чиновників
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Крім того, що в Україні 109 нових випадків коронавіруса і всього 418 заражених, у депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавірус

У депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Володимира Ватраса виявлено коронавірус.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Коронавірус виявлено у ще одного народного депутата. Позитивний результат тесту отримав член фракції "Слуги народу" Володимир Ватрас", - написала вона.

Кравчук зазначила, що Ватрас на даний момент знаходиться в Хмельницькому в інфекційній лікарні.

Також вона написала, що на засіданні фракції "Слуги народу" 27 березня його не було, і з часу проведення позачергового засідання 17 березня він перебував на самоізоляції будинку.

Як повідомляли "Українські Новини", у депутата Верховної Ради Сергія Рудика виявили коронавиру.

Також у нардепа Руслана Горбенко підтвердили коронавірус.

До цього Covid-19 діагностували у народного депутата Сергія Шахова.

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