З'явився текст змін до бюджету, які сьогодні розгляне Кабмін

Кабінет Міністрів, крім того, що має намір скоротити зарплату топ-чиновників, також має намір запропонувати Верховній Раді зменшити доходи держбюджету на 122,945 млрд гривень і збільшити витрати на 79,215 млрд гривень.

Про це йдеться в порівняльній таблиці проєкту змін до держбюджету на 2020 рік, який планується затвердити урядом в неділю і текст якого мають Українські Новини.

Так, доходи держбюджету планується урізати з 1 095,580 млрд гривень до 972,635 млрд гривень, при цьому доходи загального фонду держбюджету планується скоротити з 975,170 млрд гривень до 853,394 млрд гривень, спецфонду - з 120,409 млрд гривень до 119,241 млрд гривень.

Видатки держбюджету планується збільшити з 1 184,010 млрд гривень до 1 263,225 млрд гривень: видатки загального фонду - з 1 052,678 млрд гривень до 1 133,065 млрд гривень, спецфонду скоротити з 131,331 млрд гривень до 130,160 млрд гривень.

Надання кредитів з держбюджету планується скоротити на 20 млн гривень до 15,2 млрд гривень.

Граничний розмір дефіциту держбюджету планується збільшити в 3,1 разу з 96,275 млрд гривень до 298,404 млрд гривень (дефіцит загального фонду держбюджету планується збільшити на 202 млрд гривень).

Як повідомляли Українські Новини, фінансування Міносвіти хочуть скоротити майже на 6 млрд гривень. Також Кабмін має намір зменшити фінансування Інституту нацпам'яті.