Витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту в бюджеті не уріжуть, - Шмигаль

В той час, як Кабмін попередньо хоче збільшити дефіцит держбюджету майже до 8%, попередня робота по змінах до Держбюджету закінчена, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту збережені.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, передають Українські Новини.

"Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи. Що маємо в результаті. Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру та освіту - збережені. Витрати Стабілізаційного фонду, про який багато говорили в останні дні, будуть спрямовані на людей. А саме: додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусом; допомога пенсіонерам", - написав він.

А також передбачені виплати українцям, які через розповсюдження хвороби і протиепідемічних заходів втратили роботу, та надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

Як повідомляли Українські Новини, позачергове засідання Верховної Ради планується в понеділок, 30 березня. Воно пройде у внутрішньому дворі парламенту.

Раніше Кабмін пропонував скоротити видатки з державного бюджету на будівництво доріг, поддержкку аграріїв, сфери освіти і кіно.