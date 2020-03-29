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29 березня 2020, неділя, 12:16 37
Медицина 2020-03-29T14:15:02+03:00
Українські Новини
Хворих з легкою формою коронавірусу госпіталізувати не будуть, - МОЗ

Хворих з легкою формою коронавірусу госпіталізувати не будуть, - МОЗ

Надежда Комендантова
Госпіталізація, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

Після того, як в Україні різко зросла кількість хворих на коронавірус, прийнято рішення госпіталізувати в лікарні хворих середньої і важкої ступені перебігу коронавірусної хвороби.

Про це в ході брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Також ми передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарні повинні хворих середньої і важкої ступені перебігу хвороби, всі інші будуть лікуватися в амбулаторних умовах, під медико-санітарним наглядом, для цього ми рекомендуємо посилити центр первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей", - сказав він.

Також за словами Ляшка, оновлено стандарти надання медичної допомоги при коронавиірусної хвороби.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня, Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Тим часом, у Міністерстві розвитку громад і територій розповіли, що в умовах епідемії важливо не тільки уникати натовпу, але і по можливості дезінфікувати ліфт, ручки дверей і поручні сходів у під'їзді.

 

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