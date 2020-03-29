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29 марта 2020, воскресенье, 06:55 34 Инфографика
Общество 2020-03-29T07:30:02+03:00
Українські Новини
Не ездите в лифте, пока гуляет коронавирус. Рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина

Не ездите в лифте, пока гуляет коронавирус. Рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина

Кира Молчанова
Карантин, многоэтажка, Минрегион, карантин в Киеве, карантин в Украине
Многоэтажный дом. Фото: moydom.com
Многоэтажный дом. Фото: moydom.com

Пока на утро 27 марта в Украине было зафиксировано 218 случаев коронавирусной инфекции, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, что в условиях эпидемии важно не только избегать толпы, но и по возможности дезинфицировать лифт, ручки дверей и перила лестницы в подъезде.

Пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины выпустила инфографику с рекомендациями жителям многоквартирных домов на время карантина. Там речь идет как о правилах личной гигиены, так и о советах не ездить в лифте или открывать дверные ручки в перчатках.

Так, жителям высоток советуют:

  • ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;
  • по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.);
  • избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток;
  • пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки / дезинфекции в Киеве
  • не используйте детскими площадками
  • дезинфицируйте личные вещи.

Как сообщали Українські Новини, журнал The Lancet опубликовал рекомендации по использованию защитных масок на основе опыта разных стран мира.

Основными проблемами распространения коронавируса является игнорирование правил гигиены, учитывая, что коронавирус живет на пластике и бумаге до 5 дней. А именно с пластиком мы соприкасаемся, делая покупки в магазинах. Специалисты рассказали, как ходить за продуктами правильно.

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