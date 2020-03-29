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29 березня 2020, неділя, 10:43 119 Інфографіка
Медицина 2020-03-29T11:02:04+03:00
Українські Новини
В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення

В Україні 109 нових випадків коронавірусу, всього 418 інфікованих. Карта поширення

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА
Коронавірус. Фото: прес-служба КМДА

В той час, як за добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання COVID-19, 9 - летальних, 5 осіб одужали.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України

"Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19", - сказано в повідомленні.

Випадки, зареєстровані на Дніпропетровщині та Миколаєвщині, знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Зокрема, випадки інфікування підтверджено у Вінницькій обл. — 22, на Волині — 2, у Дніпропетровській обл. 6, Донецька обл. — 2, Житомирська — 5 (1 летальний), Закарпатська обл. — 1, Запорізька обл. — 11, Івано-Франківська область — 41 (3 летальних), Київ — 82 випадки; Київська обл. — 45, Кіровоградська обл. - 4; Львівська обл. — 5.

Луганська обл. — 2 випадки; Одеська обл. — 8, Полтавська — 1, Рівненська . — 9 випадків (2 летальних); Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний); Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний); Харківська обл. — 1 випадок; Херсонська обл. — 1 випадок; Хмельницька обл. — 1 випадок; Черкаська обл. — 46 випадків;

Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків; Чернігівська обл. — 1.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, в Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених.

Тим часом, з 28 березня Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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