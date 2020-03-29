За сутки в мире более 70 тысяч новых случаев коронавируса. Данные на 29 марта

В то время, как количество заболевших коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 46 человек до 356, по состоянию на утро 29 марта во всем мире зарегистрировали 664 924 случая заражения коронавирусом, тогда как 28 марта инфицированных было 593,3 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Выздоровели за это время 139 451 человека. Также во всем мире зарегистрировали 30 822 летальных случая.

Лидером по количеству случаев заражений являются США. Там вирус подтвердили у 122 666 человек, из которых вылечились 1095 человек, умерли – 2185.

В Италии за это время заболели 92 472 человека. В то же время умерли там 10 023 лица, вылечились 12 384 человека.

Испания сообщает о 73 235 инфицированных. Среди них 12 285 выздоровели, умерли 5982 человека.

За минувшие сутки больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии – 889. За это же время в Испании умерли 844 человека, в США – 515, во Франции – 319, в Великобритании – 260, в Иране – 139, в Нидерландах – 93, Германии – 82.

За указанный период лидером по распространению вируса стали Соединенные Штаты. Там COVID-19 подтвердили у 19 372 человек. В Испании за это время зарегистрировали 7516 новых случаев, в Германии – 6824, в Италии – 5974, во Франции – 4611, Иране – 3076, Великобритании – 2546, Бельгии – 1850, Турции – 1704.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Как сообщали Українські Новини, 28 марта, Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд из-за продления карантина и введения чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Тем временем, в Министерстве развития общин и территорий рассказали, что в условиях эпидемии важно не только избегать толпы, но и по возможности дезинфицировать лифт, ручки дверей и перила лестницы в подъезде.