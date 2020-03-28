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28 марта 2020, суббота, 22:43 142
Общество 2020-03-28T22:47:22+02:00
Українські Новини
В Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных

В Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных

Анна Рудык
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 356.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине", - говорится в нем 

Согласно сообщению, 5 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавирусаКак защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков.

Тем временем в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля. 

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