В Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 356. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини. "По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине", - говорится в нем Согласно сообщению, 5 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Чтобы защитить себя: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как защититься от коронавируса Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков. Тем временем в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.