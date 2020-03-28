В Украине 46 новых случаев коронавируса, всего 356 зараженных

Количество заболевших коронавирусом в Украине по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 46 человек до 356.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине", - говорится в нем

Согласно сообщению, 5 человек выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса

Как сообщали Українськi Новини, в Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков.

Тем временем в Киеве будут проверять температуру тела у водителей и пассажиров въезжающих и выезжающих автомобилей до 24 апреля.