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29 березня 2020, неділя, 08:25 68 Інфографіка
Медицина 2020-03-29T09:45:01+03:00
Українські Новини
За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня

За добу у світі понад 70 тисяч нових випадків коронавірусу. Дані на 29 березня

Надежда Комендантова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як кількість хворих коронавірусом в Україні за добу збільшилась на 46 осіб до 356, станом на ранок 29 березня у всьому світі зареєстрували 664 924 випадки зараження коронавірусом, тоді як 28 березня інфікованих було 593,3 тисячі.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Одужали за цей час 139 451 людини. Також у всьому світі зареєстрували 30 822 летальних випадки.

Лідером за кількістю випадків заражень є США. Там вірус підтвердили у 122 666 осіб, з яких вилікувались 1095 осіб, померли – 2185.

В Італії за цей час захворіли 92 472 людини. У той же час померли там 10 023 особи, які вилікувалися 12 384 людини.

Іспанія повідомляє про 73 235 інфікованих. Серед них 12 285 одужали, померли 5982 людини.

За минулу добу найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії – 889. За цей же час в Іспанії померли 844 людини, в США – 515, у Франції – 319, у Великобританії – 260, в Ірані – 139, у Нідерландах – 93, Німеччини – 82.

За вказаний період лідером з поширення вірусу стали Сполучені Штати. Там COVID-19 підтвердили у 19 372 чоловік. В Іспанії за цей час зареєстрували 7516 нових випадків, у Німеччині – 6824, в Італії – 5974, у Франції – 4611, Ірані – 3076, Великобританії – 2546, Бельгії – 1850, Туреччини – 1704.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Як повідомляли Українські Новини, 28 березня, Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд з-за продовження карантину і введення надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Тим часом, у Міністерстві розвитку громад і територій розповіли, що в умовах епідемії важливо не тільки уникати натовпу, але і по можливості дезінфікувати ліфт, ручки дверей і поручні сходів у під'їзді.

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