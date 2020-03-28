У лікарнях для заражених коронавірусом організовують харчування медиків

В медичних установах, де надають медичну допомогу хворим на коронавірус, яким заразилися вже 356 осіб, буде організовано харчування медиків і обладнані кімнати відпочинку для поліцейських. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Наголошується, що всі медпрацівники, які втягнуті в боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням. "Також в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, повинні бути обладнані кімнати відпочинку для співробітників поліції. Таке розпорядження підписав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків. Також медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19.