У лікарнях для заражених коронавірусом організовують харчування медиків

В медичних установах, де надають медичну допомогу хворим на коронавірус, яким заразилися вже 356 осіб, буде організовано харчування медиків і обладнані кімнати відпочинку для поліцейських.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Наголошується, що всі медпрацівники, які втягнуті в боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.

"Також в закладах охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, повинні бути обладнані кімнати відпочинку для співробітників поліції. Таке розпорядження підписав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків.

Також медикам ввели погодинну оплату за лікування хворих Covid-19.