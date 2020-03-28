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28 марта 2020, суббота, 21:54 1948
Общество 2020-03-28T21:55:25+02:00
Українські Новини
В Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков

В Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, коронавирус в Тернополе
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8, в Монастырском районе Тернопольской области коронавирусом заразились еще трое медиков. Об этом написал заместитель председателя Монастырисской РГА Павел Дронь на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, он сообщил, что всего в районе коронавирусом заразился 41 человек.

"Г. Монастыриска- 23, с.Швейков - 7, с.Ковалевка - 4 (1 летальный), с. Горишня Слободка - 2, с. Нижняя Слободка - 2, с.Бертники - 1, с. Чехов - 1, с. Гончаровка 1", - сообщил Дронь.

Также он сообщил, что среди заразившихся 24 медработника (7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер).

"2 госслужащих, 1 священник, 1 заведующий детсадом, 2 ребенка. В районную больницу госпитализированы - 8, в т.ч 1 врач семейной медицины, 1 священник; в Тернопольскую больницу госпитализированы - 4; на самоизоляции находятся - 29 (у них состояние легкое). Сегодня районная больница получила 300 тестов", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Тернопольской области у 21 медработника обнаружили коронавирус.

Ранее Кабинет Министров решил продлить карантин и ввести чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

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