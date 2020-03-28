В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилась на 46 осіб до 356.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків. Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні", - йдеться в ньому

Згідно з повідомленням, 5 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків.

Тим часом у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня.