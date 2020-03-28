В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилась на 46 осіб до 356. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. "Станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків. Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні", - йдеться в ньому Згідно з повідомленням, 5 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Щоб захистити себе: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків. Тим часом у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня.