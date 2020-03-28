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28 березня 2020, субота, 22:43 66
Суспільство 2020-03-28T22:51:18+02:00
Українські Новини
В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених

В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених

Анна Рудык
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кількість хворих на коронавірус в Україні порівняно з попередньою добою збільшилась на 46 осіб до 356.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 46 нових випадків. Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні", - йдеться в ньому

Згідно з повідомленням, 5 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусаЯк захиститися від коронавірусу

Як повідомляли Українські Новини, у Тернопільській області коронавірусом заразилися ще троє медиків.

Тим часом у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня.

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В Україні 46 нових випадків коронавірусу, всього 356 заражених
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