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28 березня 2020, субота, 20:35 11
Суспільство 2020-03-28T21:45:02+02:00
Українські Новини
Чернівецька ОДА хоче ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області

Чернівецька ОДА хоче ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Чернівцях, Карантин в Україні
коронавірус. Фото: freepik
коронавірус. Фото: freepik

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює введення особливого режиму в'їзду і виїзду та заборона міжобласного пересування пасажирського транспорту, в той час як Аваков спрогнозував жорсткі заходи обмежень через коронавірус.

Про це в соціальній мережі Facebook написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук, передають Українські Новини.

"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення в Державну комісію ТЕБ та НС з пропозицією введення особливого режиму в'їзду і виїзду в Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. Такі заходи необхідні, щоб запобігти поширенню коронавірусу і максимально обмежити людські контакти з сусідніми областями", - написав він.

За його словами, рух під час дії особливого режиму буде дозволено тільки для вантажного транспорту забезпечує функціонування економіки області.

Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу.

Також у Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності.

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