Чернівецька ОДА хоче ввести особливий режим в'їзду і виїзду з області

Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює введення особливого режиму в'їзду і виїзду та заборона міжобласного пересування пасажирського транспорту, в той час як Аваков спрогнозував жорсткі заходи обмежень через коронавірус. Про це в соціальній мережі Facebook написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осадчук, передають Українські Новини. "Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення в Державну комісію ТЕБ та НС з пропозицією введення особливого режиму в'їзду і виїзду в Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту. Такі заходи необхідні, щоб запобігти поширенню коронавірусу і максимально обмежити людські контакти з сусідніми областями", - написав він. За його словами, рух під час дії особливого режиму буде дозволено тільки для вантажного транспорту забезпечує функціонування економіки області. Як повідомляли Українські Новини, в Чернівецькій області троє пацієнтів вилікувалися від коронавірусу. Також у Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності.