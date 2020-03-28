В Суммах запретили выходить на улицу без крайней необходимости

Сумской городской совет запретил выход из дома без средств индивидуальной защиты на время карантина, который продлили до 24 апреля.

Об этом говорится в сообщении Сумского городского совета, передают Українськi Новини.

Согласно решению исполнительного комитета, которое вызвано широким распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, на период с 28 марта и до момента окончания карантина на территории Сумской городской ОТГ запрещено: покидать место жительства без необходимости: передвижение к месту работы и с нее к месту жительства; посещения аптеки, магазина с целью приобретения продуктов питания, средств гигиены, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, ветеринарных препаратов, визита к врачу и других случаев.

Также запрещено выходить из помещений (квартир) без средств индивидуальной защиты органов дыхания, пользоваться детскими и спортивными площадками; находиться на на улицах группами более двух лиц (кроме необходимости сопровождения взрослыми малолетних, несовершеннолетних детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью; пребывания в общественном транспорте передвижения группы членов семьи, выполнение органами государственной исполнительной власти и органами местного самоуправления возложенных на них функций; в составе аварийных бригад).

Кроме того, запрещено находиться на улицах детям в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых, а детям в возрасте от 14 до 18 лет - без ведома родителей или опекунов; находиться на улицах детям в возрасте от 14 до 18 лет после 20:00 без сопровождения взрослых; курить, принимать пищу или напитки в местах общего пользования, в том числе, в парках, скверах, лесопарковых зонах, прибрежных полосах; посещать те объекты (учреждения), работа которых запрещена на время карантина в установленном законодательством порядке, а также другие ограничения.

Как сообщали Українські Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков ранее прогнозировал жесткие меры ограничений из-за коронавируса.

Тем временем, в Украине число смертей от Covid-19 возросло до 8.