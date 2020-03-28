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28 березня 2020, субота, 18:29 11
Медицина 2020-03-28T18:42:52+02:00
Українські Новини
У Києві лікувати зуби будуть лише у невідкладних випадках

У Києві лікувати зуби будуть лише у невідкладних випадках

Ярина Вацяк
Карантин, Стоматологи, Коронавірус, карантин в Києві
Стоматолог Фото: pixabay.com
Стоматолог Фото: pixabay.com

Надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків Київська міська державна адміністрація (КМДА) тимчасово обмежила в той час, як в Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"Діяльність суб'єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", - зазначив секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

При цьому рішення про невідкладність в кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація має намір на контрольно-пропускних пунктах вибірково перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, які в'їжджають і виїжджають до 24 квітня.

Тим часом, в Україні карантину продовжили до 24 квітня.

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