У Києві лікувати зуби будуть лише у невідкладних випадках

Надання стоматологічних послуг, крім невідкладних випадків Київська міська державна адміністрація (КМДА) тимчасово обмежила в той час, як в Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"Діяльність суб'єктів господарювання, яка передбачає надання стоматологічних послуг, а саме: ортодонтія, ортодонтична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія, має бути тимчасово обмежена. Звичайно ж, крім невідкладних випадків", - зазначив секретар штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

При цьому рішення про невідкладність в кожному конкретному випадку буде приймати безпосередньо лікар-стоматолог.

Як повідомляли Українські Новини, Київська міська державна адміністрація має намір на контрольно-пропускних пунктах вибірково перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, які в'їжджають і виїжджають до 24 квітня.

Тим часом, в Україні карантину продовжили до 24 квітня.