У Сумах заборонили виходити на вулицю без крайньої необхідності

Сумська міська рада заборонила виходити з дому без засобів індивідуального захисту на час карантину, який продовжили до 24 квітня.

Про це сказано в повідомленні Сумської міської ради, передають Українські Новини.

Згідно з рішенням виконавчого комітету, яке викликане значним поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період з 28 березня і до моменту закінчення карантину на території Сумської міської ОТГ заборонено: залишати місце проживання без необхідності: пересування до місця роботи і з неї до місцем проживання; відвідування аптеки, магазину з метою придбання продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів і виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, візиту до лікаря та інших випадків.

Також заборонено виходити з приміщень (квартир) без засобів індивідуального захисту органів дихання, користуватися дитячими та спортивними майданчиками; перебувати на вулицях групами більше двох осіб (крім необхідності супроводу дорослих малолітніх, неповнолітніх дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю; перебування в громадському транспорті пересування групи членів сім'ї, виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад).

Крім того, заборонено перебувати на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років - без відома батьків або опікунів; перебувати на вулицях дітям віком від 14 до 18 років після 20:00 без супроводу дорослих; курити, вживати їжу або напої в місцях загального користування, в тому числі, в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах; відвідувати ті об'єкти (установи), роботу яких заборонено на час карантину в установленому законодавством порядку, а також інші обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше прогнозував жорсткі заходи обмежень через коронавірус.

Тим часом, в Україні кількість смертей від Covid-19 зросла до 8.