За добу додому повернулися 37 тис. українців

Перед закриттям кордонів понад 37 тис. українців повернулися додому за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Вчора український кордон на в'їзд і виїзд в загальному перетнули майже 49 000 осіб. З яких понад 37 000 осіб - це українці, які повернулися з-за кордону", - сказано в ньому.

Наголошується, що найчастіше українці поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів, через що в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей.

Для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, на час на одному з напрямів було відкрито пішохідний напрямок.

Все вчора оформлено понад 22 тисяч українців, які прибули до кордону пішки (попередні добу - 6,5 тисяч осіб).

Також в аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тис. українців, що повернулися в Україну майже 30 рейсами.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я більш як 39 тис. осіб.

Виявлені двоє громадян з підвищеною температурою тіла і за результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання коронавірусної інфекцією не виявлено.

Крім того, з прибулими оформлялися інформативні угоди про самоізоляції і їм надавалися відповідні пам'ятки.

Як повідомляли Українські Новини, застряглі в Домінікані українці вимагають від Зеленського надіслати за ними президентський літак

Раніше МЗС сформував список хабів звідки українці зможуть дістатися в Україну.