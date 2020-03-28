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28 березня 2020, субота, 17:12 17
Політика 2020-03-28T19:45:01+02:00
Українські Новини
За добу додому повернулися 37 тис. українців

За добу додому повернулися 37 тис. українців

Ярина Вацяк
Держприкордонслужба, закриття кордону, українці за кордоном
Кордон. Фото Держприкордонслужби України
Кордон. Фото Держприкордонслужби України

Перед закриттям кордонів понад 37 тис. українців повернулися додому за минулу добу. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Вчора український кордон на в'їзд і виїзд в загальному перетнули майже 49 000 осіб. З яких понад 37 000 осіб - це українці, які повернулися з-за кордону", - сказано в ньому.

Наголошується, що найчастіше українці поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів, через що в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей.

Для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Крім цього, на час на одному з напрямів було відкрито пішохідний напрямок.

Все вчора оформлено понад 22 тисяч українців, які прибули до кордону пішки (попередні добу - 6,5 тисяч осіб).

Також в аеропорту "Бориспіль" за добу було оформлено 5,5 тис. українців, що повернулися в Україну майже 30 рейсами.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування про стан здоров'я більш як 39 тис. осіб.

Виявлені двоє громадян з підвищеною температурою тіла і за результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання коронавірусної інфекцією не виявлено.

Крім того, з прибулими оформлялися інформативні угоди про самоізоляції і їм надавалися відповідні пам'ятки.

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