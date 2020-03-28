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28 березня 2020, субота, 11:50 3 Інфографіка
Суспільство 2020-03-28T11:56:23+02:00
Українські Новини
Київ вирішив ввести вибіркову перевірку температури замість загальної

Київ вирішив ввести вибіркову перевірку температури замість загальної

Надежда Комендантова
Володимир Бондаренко, Коронавірус, коронавірус в Україні, Температурний скринінг, коронавірус в Києві
Коронавірус.
Коронавірус.

Після того, як Київська міська державна адміністрація (КМДА) заявила, що має намір на контрольно-пропускних пунктах перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів, які в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня, у разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу вимірювання температури на в'їзді в Київ буде обов'язковим.

Про це заявив радник Київського міського голови Володимир Бондаренко в Facebook.

За його словами, вимірювання температури поки здійснюють вибірково.

"В'їзд у Київ легкового транспорту не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в'їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє вона з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації, приймати інші рішення. Термометрія на в'їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації - буде обов'язковим", - повідомив Бондаренко.

Чиновник додав, що блокпости на в'їздах до Києва працюють вже тиждень.

"На них чергує поліція і муніципальна варта. Всі обмеження, встановлені для міста Києва синхронізовані з рішеннями Кабінету міністрів України. Тобто: в'їзди і виїзди з столиці не закриті, а контролюються", - заявив Бондаренко.

У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Щоб захистити себе:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, 28 березня, у Києві зафіксували 19 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19, всього в Києві 74 інфікованих.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавіруса.

 

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