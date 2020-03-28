У Києві вже 74 хворих на коронавірус. За добу зафіксували 19 нових випадків

В той час, як кількість хворих на коронавірус в Україні за добу збільшилася на 92 людини до 310, сьогодні, 28 березня, у Києві зафіксували 19 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19. Всього в Києві 74 інфікованих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

Серед нових підтверджених випадків - 10 чоловіків віком від 25 до 54 років. Також 9 жінок від 17 до 62 років.

"Сьогодні вранці ми отримали від державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - написав Кличко.

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві будуть перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів в'їжджають і виїжджають автомобілів до 24 квітня. Раніше Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня через коронавіруса.

Раніше в МОЗ повідомили, що в Україні зросла кількість хворих коронавірусом до 310 осіб. З них 5 випадків летальних, вилікувались 4 людини, ще один готується до виписки.