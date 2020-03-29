Долар перевалив за 28. Як змінювався курс з початку тижня

З початку введення карантину в Україні гривня стрімко падає. Починаючи з понеділка курс залишається нестабільним. Офіційний курс гривні до долара з 23 по 30 березня.



Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.



Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

23 березня 24 березня 25 березня 26 березня 27-29 березня 30 березня 27,7386 28,1126 27,7728 27,9552 28,1381 28,1830

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 30 березня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 17,0254 944 AZN 1 азербайджанський манат 16,6409 975 BGN 1 болгарський лев 15,826 933 BYN 1 білоруський рубль 10,9181 410 KRW 100 вона 2,3275 344 HKD 1 гонконгський долар 3,6356 208 DKK 1 датська крона 4,1418 840 USD 1 долар США 28,1830 978 EUR 1 Євро 30,9027 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7889 392 JPY 10 іена 2,5912 985 PLN 1 злотий 6,8301 356 INR 10 индійська рупія 3,7673 124 CAD 1 канадський долар 19,9759 191 HRK 1 куна 4,0589 484 MXN 1 мексиканський песо 1,2014 498 MDL 1 молдавський лей 1,5619 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,8478 554 NZD 1 новозеландський долар 16,7224 578 NOK 1 норвежська крона 2,6339 710 ZAR 1 ренд 1,6004 643 RUB 10 російський рубль 3,5783 946 RON 1 руминський лей 6,3901 360 IDR 1000 рупія 1,7429 682 SAR 1 саудівський ріял 7,4935 702 SGD 1 сінгапурський доллар 19,6329 960 XDR 1 СПЗ 38,4569 398 KZT 100 тенге 6,3243 949 TRY 1 турецька ліра 4,3657 348 HUF 100 форинт 8,6901 826 GBP 1 фунт стерлінгів 34,4974 203 CZK 1 чешська крона 1,1309 752 SEK 1 шведська крона 2,8017 756 CHF 1 швейцарський франк 29,2158 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,9718

Нагадаємо, раніше банкіри розповіли, що очікувати на валютному ринку України.

Тим часом курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.