Без масок не виходити, більше 10 не збиратися, - Кличко ввів нові драконівські обмеження на час карантину

Київська міська державна адміністрація (КМДА) заборонила жителям міста на час карантину в Україні (до 24 квітня) перебувати в місцях масового скупчення людей без масок.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 березня, опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком, передають Українські Новини.



"Заборонена поява у місцях масового скупчення людей (в т. ч. зупинки громадського транспорту, торговельні заклади, підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності) без засобів індивідуального захисту (медичних масок)", - сказано в ньому.



Також обмежується перебування людей у громадських місцях без необхідних на те поважних причин.



Як повідомляли Українські Новини, Київ має намір перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, які в'їжджають і виїжджають, до 24 квітня.



Крім того, за день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб.