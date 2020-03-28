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28 березня 2020, субота, 00:16 11
Суспільство 2020-03-28T01:00:01+02:00
Українські Новини
Без масок не виходити, більше 10 не збиратися, - Кличко ввів нові драконівські обмеження на час карантину

Без масок не виходити, більше 10 не збиратися, - Кличко ввів нові драконівські обмеження на час карантину

Валерия Драгомирова
Маски, Київ, КМДА, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Київська міська державна адміністрація (КМДА) заборонила жителям міста на час карантину в Україні (до 24 квітня) перебувати в місцях масового скупчення людей без масок.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 25 березня, опублікованому депутатом Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексієм Гончаренком, передають Українські Новини.

"Заборонена поява у місцях масового скупчення людей (в т. ч. зупинки громадського транспорту, торговельні заклади, підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування і форм власності) без засобів індивідуального захисту (медичних масок)", - сказано в ньому.

Також обмежується перебування людей у громадських місцях без необхідних на те поважних причин.

Як повідомляли Українські Новини, Київ має намір перевіряти температуру тіла у водіїв і пасажирів автомобілів, які в'їжджають і виїжджають, до 24 квітня.

Крім того, за день в Україні 92 нових випадки коронавірусу, всього заразилися 310 осіб.

 

 

 

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