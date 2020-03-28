Що брати з собою до лікарні: список необхідних речей та ліків

В Україні розбушувалася пандемія коронавіруса, Київ не будуть пускати з температурою - на в'їзді її всім будуть міряти, а перші симптоми коронавирусной інфекції можуть бути абсолютно непомітні. Тому потрібно підготуватися заздалегідь і знати, що необхідно взяти з собою в лікарню на стаціонарне лікування - завжди краще спланувати заздалегідь список необхідних речей, щоб покласти в сумку і схопити її, виходячи за двері.

Документи

Паспорт, медична карта, призначення лікаря, страховий поліс (якщо є)

Зручна одяг і постільну білизну

Власна подушка і ковдра завжди краще, ніж видавшее види лікарняну білизну, а в лікарні необхідна також і халат, шкарпетки, тапочки, нижню білизну і одяг, яка має бути вільною, щоб було зручно ходити на будь-які аналізи і тести.

Гаджети, книги, головоломки

Дні в лікарні йдуть повільно, а засоби розваги потрібні завжди. Візьміть павербанк або подовжувач, тому що в палатах не завжди є розетки, а в коридор вас не випустять.

Засоби, що допомагають заснути

Один з важливих моментів у лікарні - поганий сон, а відпочивати і спати важливо для відновлення. Допомогти в цьому можуть: маска для очей, вушні пробки, лавандовий кімнатний спрей, заспокійлива музика.

Засоби гігієни

Основні засоби, такі як дезодорант, зубна щітка і зубна паста, серветки для обличчя і тіла – обов'язкові для госпітальної сумки. Не завадить взяти з собою дезінфікуючий засіб для рук, антибактеріальні серветки для рук, туалетний папір, зволожуючий крем для рук, бальзам для губ і рушник.

Власна посуд

Тарілка, ложка, виделка і чашка - ось необхідний мінімум для перебування в лікарні

Які ліки варто взяти?

Якщо є - візьміть парацетамол. У лікарні вам дадуть список ліків, що їх, швидше за все, доведеться попросити близьких купити в аптеці. Людям з хроническимии хворобами взяти з собою запас ліків або медпрепаратів, якими вони користуються щодня.

Продукти:

З харчуванням в лікарні можуть виникнути проблеми. Купіть самі або попросіть близьких купити продукти, які не псуються: печиво, каші швидкого приготування, шоколад.я

Скільки потрібно взяти грошей?

Кілька тисяч готівкою. Гроші можуть знадобитися на ліки, їжу, рентген і додаткові процедури.

Тим часом, кількість хворих коронавірусом в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 92 людини до 310.