На Хрещатику частково обмежать рух через ремонтні роботи

Комунальне підприємство "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на вулиці Хрещатик 28-29 березня через ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.



"28-29 березня на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту", - йдеться у ньому.



За інформацією комунальної корпорації, по всій довжині цієї вулиці відбудеться поточний ремонт: буде відновлено дорожнє покриття.



Зазначено, що роботи вирішили виконати на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік.



Як повідомляли Українські Новини, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.



Також в Києві не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.



Крім того, КМДА частково обмежила рух транспорту з 8:00 26 березня до 21:00 28 березня на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонтні роботи. На частині вулиці Лисогірської (перехрестя з проспектом Науки) і на вулиці Блакитного (від проспекту Науки до вулиці Добрий шлях) дорожники будуть оновлювати покриття.