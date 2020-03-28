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28 березня 2020, субота, 06:00 9
Суспільство 2020-03-28T09:00:03+02:00
Українські Новини
На Хрещатику частково обмежать рух через ремонтні роботи

На Хрещатику частково обмежать рух через ремонтні роботи

Валерия Драгомирова
Ремонт, Хрещатик, Київавтодор, Обмеження руху
Хрещатик. Фото: igotoworld.com
Хрещатик. Фото: igotoworld.com

Комунальне підприємство "Київавтодор" має намір частково обмежити рух транспорту на вулиці Хрещатик 28-29 березня через ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"28-29 березня на вулиці Хрещатик частково обмежать рух транспорту", - йдеться у ньому.

За інформацією комунальної корпорації, по всій довжині цієї вулиці відбудеться поточний ремонт: буде відновлено дорожнє покриття.

Зазначено, що роботи вирішили виконати на вихідних, щоб якнайменше впливати на трафік.

Як повідомляли Українські Новини, до 5 квітня частково обмежать рух транспорту на проспекті Любомира Гузара.

Також в Києві не будуть збільшувати кількість автобусів, незважаючи на закриття метро на період карантину.

Крім того, КМДА частково обмежила рух транспорту з 8:00 26 березня до 21:00 28 березня на вулицях Блакитного і Лисогірській через ремонтні роботи. На частині вулиці Лисогірської (перехрестя з проспектом Науки) і на вулиці Блакитного (від проспекту Науки до вулиці Добрий шлях) дорожники будуть оновлювати покриття.

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